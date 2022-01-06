Иркутяне не готовы уступить в зарплате ради сохранения работы. Выясняем, правы ли они

HeadHunter. В Иркутской области соискатели реже всех в Сибири снижают зарплатные ожидания. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области меньше всего соискателей, готовых снизить зарплатные ожидания, среди регионов Сибири. Даже ради сохранения работы они на это не готовы. Таковы данные Служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, которая провела опрос среди жителей региона.

- В Иркутской области за четвертый квартал 2021 года ощутимо снизилось количество работников, которые готовы пойти на снижение зарплат ради того, чтобы сохранить работу или гарантированно трудоустроиться на новое место, - отмечают аналитики. - Таких чуть меньше трети -28%.

Причем за три месяца доля готовых уступить по доходам уменьшилась на 10%. А половина потенциальных работников категорически отказывается даже рассматривать этот вариант и число людей, готовых отправиться на поиски нового места при таком раскладе, от месяца к месяцу растет.

Это, конечно, последствие голода на кадры - персонала объективно не хватает, особенно подготовленного. Конечно, в разных регионах страны ситуация разная - скажем, в Санкт-Петербурге и Пскове, наоборот, многие готовы пойти на меньший доход. А на Дальнем Востоке подобного поступка не поймут - работы много, выбирай не хочу. Похожая ситуация и в Сибири, в нашем регионе меньше всего согласных " затянуть пояса потуже" как раз в Иркутской области.

Кто все же пойдет на уменьшение доходов? Исследователи отмечают, что наиболее гибки в этом плане начинающие специалисты, банковские работники и IT ( последние много работают удаленно и не в одном месте). Это и неудивительно. По данным другого исследования, соискатели из банковского сектора, юристы и специалисты из сферы развлечений и СМИ чувствуют себя очень неуверенно.

Однако, не приходится рассчитывать на это, набирая персонал в строительстве, автобизнесе, ремонте и сервисе, добычи сырья. Работники этих направлений, а также а также медики, повара, гостиничный персонал знают, что они нужны.

А что планируют работодатели? Им, собственно, некуда деваться, надо вести войну за кадры любыми способами - финансами, перспективами и самыми разными бонусами. Поэтому треть компаний уже подняли зарплату, еще треть готовы это сделать сразу после новогодних каникул. В тех отраслях, где ситуация не самая простая, будут оценивать итоги - кто первого квартала, кто полугодия. В среднем рост зарплат достигнет 5%.