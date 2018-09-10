Проиграли аутсайдеру: иркутский «Зенит» уступил в гостях «Сибири-2»

10 Сент. 05:54 2018-09-10T05:54:59+03:00

Наши футболисты вели в счете, но не удержали преимущество

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Футболисты иркутского «Зенита» вновь не смогли порадовать своих болельщиков. В очередном матче ПФЛ наши парни в гостях уступили одному из аутсайдеров зоны «Восток» новосибирской «Сибири-2» со счетом 1:2.

При этом счет в матче открыли зенитовцы. Уже на 4-й минуте встречи вперед нашу команду вывел Сергей Михайлов. Но вели в счете иркутяне не долго. Восстановить равновесие хозяева поля смогли еще до перерыва. На 23-й минуте счет сравнял Алексей Орлов. Равные цифры на табло продержались почти до конца встречи. На 81-й минуте победу «Сибири-2» принес точный удар Николая Филипенкова.

- Территориальным преимуществом владела "Сибирь-2" - её молодые футболисты очень понравились, хорошо работали с мячом, чего у нас не получилось, - цитирует главного тренера «Зенита» Олега Яковлева пресс-служба «Сибири-2». - Мы свои моменты не реализовали, а игроки хозяев не по годам зрело наказали нас за это.

Следующий матч «Зенит» проведет в Иркутске. 19 сентября в гости к нам пожалует «Чита».