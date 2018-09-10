10 Сент. 10:16 2018-09-10T10:16:11+03:00

Биткоиновая лихорадка: ангарчанка вложила 250 тысяч рублей в криптовалюту и прогорела Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продавцами электронных денег оказались мошенники, которые перестали выходить на связь

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За помощью в полицию обратилась 35-летняя жительница Ангарска, которая стала жертвой мошенников. Она потеряла 250 тысяч рублей, думая, что покупает биткоины.

В одном из популярных мессенджеров ей написал незнакомец и предложил криптовалюту. Женщина заинтересовалась. После обсуждения сделки перевела деньги, но вот электронные взамен не получила. Продавец перестал выходить на связь.

- Установлено, что телефон лжепродавца зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее время заблокирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».