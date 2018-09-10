2018-09-10T13:41:07+03:00
Общество

«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского

Юрий и Людмила Усачевы познакомились 60 лет назад и с тех пор были неразлучны
Дмитрий НИСИФОРОВ
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«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского«Бриллиантовую» свадьбу отметили супруги из Усолья-Сибирского
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В Усолье-Сибирском сыграли «бриллиантовую» свадьбу Юрий и Людмила Усачевы. Вместе они прожили 60 лет и продолжают любить друг друга.

А познакомились супруги в поселковом клубе в Приморском крае в 1958 году. В то время Юрий служил на Дальнем Востоке в стройбате мастером столярного цеха, а Людмила работала в ателье по пошиву военной формы. На тихоокеанский флот ее направили по распределению после окончания ремесленного училища в Ленинграде.

- Через 8 месяцев расписались и после демобилизации переехали в Усолье-Сибирское, - сообщили в ЗАГСе Иркутской области.

До пенсии Юрий работал на заводе горного оборудования, а Людмила на швейной фабрике. У семейной пары родилась дочь Марина и сын Дмитрий. А теперь у Усачевых пятеро внуков и шестеро правнуков. До пенсии Юрий работал на заводе горного оборудования, а Людмила на швейной фабрике.

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