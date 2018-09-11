2018-09-11T17:45:46+03:00
Общество

Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Иркутска оригинально сделал предложение своей возлюбленной

Фото уже появилось в соцсетях
Ольга БУЕВА
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Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Иркутска оригинально сделал предложение своей возлюбленной. Фото: svodka38Автомобили выстроились в форме сердца: парень из Иркутска оригинально сделал предложение своей возлюбленной. Фото: svodka38
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Дождь, осень, романтика… Лучшее время для предложения руки и сердца. Парень из Иркутска решил сделать это оригинально. Он попросил друзей и знакомых, которые водят машину, помочь ему. В итоге получилось красиво и романтично – десятки автомобилей выстроились напротив ДС «Труд» в форме сердца. Так молодой человек показал девушки свои истинные чувства. Устоять было невозможно!

Нам удалось связаться со счастливчиков, но свое имя и имя своей невесты он отказался афишировать.

- Она ответила согласием и это главное! – написал нам он.

Напомним, это не первый случай, когда иркутяне выстраивают свои машины в форме сердца. Они регулярно это делают накануне праздников – День Святого Валентина, День всех влюбленных. Такие ролики и снимки всегда набирают много лайков и восторженных комментариев. Возможно, теперь появится новый тренд – ведь многие скучают по романтике и ярким эмоциям.

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