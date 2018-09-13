2018-09-13T08:03:08+03:00
Афиша Иркутска

Громкая новость: Эмир Кустурица объявил, что хочет построить дом в Иркутске

Знаменитый режиссер, актер и музыкант заявил об этом в Иркутске во время прогулки по Байкалу
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Эмир Кустурица объявил, что хочет построить дом в Иркутске.Эмир Кустурица объявил, что хочет построить дом в Иркутске.
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Концерт Эмира Кустурицы в Иркутске собрал много поклонников и стал настоящим событием для Иркутска. На нем присутствовал, несмотря на непогоду, весь бомонд. Фото и видео с концерта уже разошлись по соцсетям. А незадолго до концерта Эмир Кустурица вместе с Денисом Мацуевым съездили на Байкал. Там он и заявил, что хочет построить дом в Иркутске.

Успели до того, как рання осень стала поздней, похолодало и вслед за дождем пошел снег. Перенеси они это удовольствие на 13 сентября, затея не получилась бы столь увлекательной.

На озере они прокатились на катере, попарились хорошенько в русской баньке. А знаменитый режиссер Эмир Кустурица даже прыгал в Байкал прямо из бани. И надо сказать, на концерте смотрелся молодцом. Железная здоровье, вода-то ледяная.

- Я рад, что нахожусь на Байкале, - говорит на видео Эмир Кустурица. — Я рад, что Денис Мацуев пригласил меня на фестиваль, в котором участвуют такие талантливые музыканты. И еще мне пришла в голову одна замечательная мысль. Я хочу построить дом в Иркутске.

Эта идея пришлась по душе и мэтру -Денис Мацуев высоко ее оценил.

— Вы присутствуете на историческом моменте. Сам Эмир Кустурица собирается построить дом на берегу Ангары, — обрадовался он. — Вот и состоялась наша долгожданная встреча. Наша мечта, наша идея, чтобы маэстро Кустурица приехал к нам на Байкал. Я не забуду те дни, когда гостил в деревне у Эмира. Я понял, что мы с ним очень похожи. Мы очень любим свою родину. Привозим молодых талантливых исполнителей и даем им возможность развиваться и выступать на большой публике.

Приедет ли на Байкал Эмир Кустурица во второй раз, построит ли он здесь свой дом? Неизвестно. Но мы рады тому, что он приехал на фестиваль "Звезды на Байкале" в этот раз, встретился с ценителями таланта, организовал бесплатный концерт на площади. Подробнее об этом здесь

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