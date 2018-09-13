47 лет тюрьмы на двоих: убийцы женщины и 7-летнего ребенка услышали приговор в Иркутске

13 Сент. 14:33 2018-09-13T14:33:56+03:00

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Не ушли от наказания двое преступников из поселка Усть-Ордынский, которые в ноябре 2015 года жестоко расправились над 33-летней женщиной и ее 7-летней дочкой.

Напомним, тогда, приятели решили ограбить дом одного из местных бизнесменов. Но когда проникли внутрь, обнаружили, что там находятся его жена и дочка. Злоумышленники накинулись на них и нанесли более 80 ударов ножом, после чего перерезали женщине горло. От полученных травм и женщина и девочка скончались на месте. Не тронули изверги лишь грудного ребенка, который находился в соседней комнате. Наживой убийц стали 60 тысяч рублей. Вскоре их задержали. За три года, что длилось следствие, материалы уголовного дела составили более 50 томов. Наконец суд вынес им свой приговор.

- Одному из подельников назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, из них первые 10 лет он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 14 – в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Его сообщник проведет в колонии строгого режима 23 года. Кроме того, каждому из преступников предстоит выплатить родственникам погибших по 6 миллионов рублей.