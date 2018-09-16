Продукты дешевле: сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Иркутске

16 Сент. 06:20 2018-09-16T06:20:54+03:00

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Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Иркутске на площади около дворца спорта «Труд» 22 и 29 сентября. Покупатели смогут приобрести дары осени по приемлемым ценам: сезонные овощи, картофель. А также свежее мясо, натуральный мед, дикорастущие плоды, ягоды, орехи и другие продукты от товаропроизводителей и фермерских хозяйств. Все очень вкусное, натуральное и полезное. Начало в 11:00.

- Нам важно показать, что потребительский рынок области наполнен качественными продуктами местного производства, - рассказал руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров. – В нашем регионе много достойных товаропроизводителей, чьи товары лучше и качественней чем привозные продукты с длительным сроком годности.

Во время ярмарок пройдут разнообразные конкурсы, дегустации и музыкальные выступления. Принять участие в ярмарках могут все желающие.