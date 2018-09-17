2018-09-17T07:46:18+03:00
Происшествия

Пожар в 4-этажном доме в Усолье-Сибирском: один из жильцов поджег ковер, поссорившись с сожительницей

Спасателям удалось быстро справиться с огнем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в 4-этажном доме в Усолье-Сибирском: один из жильцов поджег ковер, поссорившись с сожительницей. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожар в 4-этажном доме в Усолье-Сибирском: один из жильцов поджег ковер, поссорившись с сожительницей. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Жильцы нескольких квартир 4-этажного дома в Усолье-Сибирском едва не сгорели заживо в ночь на 17 сентября. О сильном задымлении в подъезде пожарным сообщил один из жильцов дома, который проснулся от едкого запаха в третьем часу ночи. Прибывшие на место спасатели выяснили, что ЧП произошло из-за пожара в квартире на 2-м этаже. Хозяев внутри при этом не было.

- Несмотря на сильное задымление, из дома эвакуировались 24 жильца, в том числе 8 детей. Вскоре пожарным удалось справиться с огнем и не допустить его распространения на соседние квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вскоре специалистам удалось установить причину пожара. Оказалось, квартиру, в которой произошло ЧП, снимал мужчина. В тот вечер, он поссорился со своей сожительницей, затем специально поджег ковер с диваном, и вышел во двор. По словам соседей, мужчина часто вёл себя неадекватно. Во время эвакуации жильцов, он стоял на улице и спокойно наблюдал за происходящим. Но уйти от наказания ему не удастся. На него уже заведено уголовное дело.

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