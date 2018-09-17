Покажите паспорт: сотрудница магазина продала две бутылки водки 15-летнему школьнику из Усолья-Сибирского

17 Сент. 11:37 2018-09-17T11:38:24+03:00

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Две бутылки водки принес на кассу одного из продуктовых магазинов на улице Толбухина в Усолье-Сибирском 15-летний школьник. Продавщица, даже не спросив возраст подростка, и не попросив показать паспорт, спокойно продала ему алкоголь. При этом женщина отлично знала, что отпускать такую продукцию несовершеннолетним запрещено. Теперь ей, и владельцу торгового павильона грозит штраф.

- За розничную продажу несовершеннолетним предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается, самих подростков, которые хотели попробовать горячительных напитков, то выяснилось, что семьи, в которых они воспитываются благополучные, и не состоят на учете. На родителей подростков составлены административные протоколы. Кроме того, школьники поставлены на профилактический учет в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.