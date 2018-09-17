2018-09-17T16:01:52+03:00
Происшествия

Банду наркодилеров задержали в Ангарске

Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Банду наркодилеров задержали в Ангарске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Банду наркодилеров задержали в Ангарске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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На несколько наркоторговцев в Ангарске стало меньше. На днях полицейские при помощи спецназа задержали банду наркодилеров, которая несколько лет травила горожан запрещенными веществами.

Трех мужчин в возрасте 46, 49 и 53 лет поймали в разных частях города. Выяснилось, что вся троица ранее уже была судима. На этот раз преступники организовали канал сбыта смертельными порошками наркозависимым. При этом сообщники использовали различные меры конспирации. При личном досмотре полицейские нашли у них несколько бумажных и полимерный свертков с порошкообразным веществом. Также изъяты сотовые телефоны.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленники могут отправиться за решетку на срок до 15 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что главарь банды заключен под стражу, остальные помещены под домашний арест.

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