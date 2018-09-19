Избран председатель Законодательного Собрания Иркутской области: Сергей Сокол набрал 23 голоса депутатов из 45

19 Сент. 06:57 2018-09-19T07:00:10+03:00

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Сергей Сокол стал председателем Законодательного собрания Иркутской области. Выборы нового спикера прошли 19 сентября в рамках первой сессии регионального парламента 3-го созыва.

Заседание проводил глава облизбиркома Илья Дмитриев. Кандидатуру Сергея Сокола выдвинула «Единая Россия». На пост также претендовала председатель комитета по собственности и экономической политике ЗакСобрания Иркутской области 2-го созыва Ольга Носенко.

- Хочу поблагодарить избирателей за оказанное доверие, а также поздравить всех депутатов с избранием в Законодательное собрание 3-го созыва! – заявил перед тайным голосованием Сергей Сокол. - Период жесткой предвыборной конкуренции закончен. Настало время системного взаимодействия, повседневной рутинной работы по развитию нашей области. В ближайшие пять лет нас ждет много работы. В последние месяцы я побывал во всех 42 муниципалитетах Иркутской области. Их жители ждут от нас действий, эффективной и слаженной работы. Несмотря на то, что мы представляем разные политические силы, я надеюсь, мы сможем найти общий язык. Ради повышение уровня жизни и защитыу интересов наших избирателей.

Отметим, что после выступления Сергея Сокола одим из вопросов к нему касался его прописки. Интересовался Павел Сумароков. Сергей Сокол сообщил, что зарегистрирован в Правобережном округе Иркутска и что в ближайшее время планируется переезд его семьи сюда.

В итоге за кандидатуру Сергея Сокола проголосовали 23 депутата из 45. Ольга Носенко набрала 21 голос. Один из бюллетеней признан недействительным.

СПРАВКА «КП»:

Сергей Сокол родился 17 декабря 1970 года в Севастополе. Окончил МГИМО МИД России, имеет звание кандидата политических наук. В разные годы занимал руководящие должности в органах власти, а также руководящие должности в крупных предприятий. В 2018 году руководил штабом корпорации «Ростех» в рамках избирательной кампании по выборам президента РФ. Является советником генерального директора корпорации «Ростех». В депутаты Законодательного собрания Иркутской области избирался от партии «Единая Россия». Женат, воспитывает двоих сыновей.