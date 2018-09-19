Двое грибников без вести пропали в Шелеховском районе Иркутской области

19 Сент. 09:00 2018-09-19T09:00:43+03:00

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Родственники 72-летнего пенсионера Андрея Маринюка, который 18 сентября ушел за грибами и не вернулся, обратились за помощью в полицию. Мужчина потерялся в районе железнодорожной станции Летняя Шелеховского района Иркутской области.

- На вид ему 70 – 75 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые, на правой кисти татуировка в виде букв «Андрей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Был одет в рубашку в клетку темного цвета, сапоги резиновые зеленого цвета, трико синее.

Полицейские также разыскивают Александра Терентьева, потерявшегося в лесу под ШелеховымФото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В тот же день и в тот же лес между поселком Большой Луг и железнодорожной станцией Огоньки ушел 61-летний Александр Терентьев. Он также пропал без вести. На вид ему 60 лет, рост 176 см, среднего телосложения. Был одет в кожаную куртку черного цвета, камуфляжный костюм защитного цвета, обувь темного цвета.

Просьба ко всем, кто что-либо знает о их местонахождении, звонить в полицию.