2018-09-19T12:28:29+03:00
Происшествия

Угнанный в Германии автомобиль BMW X6 нашли в Саянске

Сотрудники Интерпола Иркутской области вернут еще пять машин законным владельцам
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Угнанный в Германии автомобиль BMW X6 нашли в Саянске. Фото: ГУВД Минского горисполкомаУгнанный в Германии автомобиль BMW X6 нашли в Саянске. Фото: ГУВД Минского горисполкома
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Шесть автомобилей, которые находились в федеральном розыске, нашли в Иркутской области. Над этим поработали криминалисты полиции, сотрудники Интерпола Иркутской области и ГИБДД, а также правоохранительные органы Японии и Германии.

Так, например, кроссовер BMW X6, угнанный пять лет назад в Германии, колесил все это время по Саянску. А в Шелехове был найден седан Audi A6, который 14 лет назад похитили в Москве. Кроме того, в Иркутске с перебитыми номерами нашли Toyota Corolla из Новосибирска, Toyota Land Cruiser из Слюдянки, Toyota Camry из Иркутска, Toyota Premio из Хакасии.

- Сейчас транспортные средства находятся на арестплощадках и в ближайшем будущем будут возвращены потерпевшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. -Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших иномарки.

Стоит отметить, что Иркутская область уже много лет занимает лидирующее место по количеству авто, которые числятся в угоне. В 2018 году здесь было найдено уже 40 машин.

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