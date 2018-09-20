Кубок России по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Уральским трубником»
Иркутская «Байкал-Энергия» стартовала в Кубке России с ничьей с «Уральским трубником» из Первоуральска. Во встрече, которая проходила в Кемерове, команды разошлись миром со счетом 4:4.
При этом первый тайм остался за бело-синими. Счет в матче открыл наш форвард Евгений Волгужев. Вскоре первоуральцы восстановили равновесие. Но еще до перерыва иркутяне отправили в ворота соперника три мяча. Дважды отличился Тимофей Безносов, еще один точный удар на счету Антона Шевцова. А вот во втором отрезке забивали только хоккеисты «Уральского трубника». Отличились экс-игроки «Байкал-Энергии» Михаил красиков и Максим Ширяев. Ну а ничью первоуральцам принес Дмитрий Фефелов.
Следующий матч в Кубке России «Байкал-Энергия» проведет уже 22 сентября. Бело-синие скрестят клюшки с грозным красноярским «Енисеем».
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