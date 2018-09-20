2018-09-20T14:11:34+03:00
Спорт

Кубок России по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Уральским трубником»

Наши хоккеисты вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Фото: ХК "Байкал-Энергия".Фото: ХК "Байкал-Энергия".
Изменить размер текста:

Иркутская «Байкал-Энергия» стартовала в Кубке России с ничьей с «Уральским трубником» из Первоуральска. Во встрече, которая проходила в Кемерове, команды разошлись миром со счетом 4:4.

При этом первый тайм остался за бело-синими. Счет в матче открыл наш форвард Евгений Волгужев. Вскоре первоуральцы восстановили равновесие. Но еще до перерыва иркутяне отправили в ворота соперника три мяча. Дважды отличился Тимофей Безносов, еще один точный удар на счету Антона Шевцова. А вот во втором отрезке забивали только хоккеисты «Уральского трубника». Отличились экс-игроки «Байкал-Энергии» Михаил красиков и Максим Ширяев. Ну а ничью первоуральцам принес Дмитрий Фефелов.

Следующий матч в Кубке России «Байкал-Энергия» проведет уже 22 сентября. Бело-синие скрестят клюшки с грозным красноярским «Енисеем».

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года