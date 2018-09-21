21 Сент. 06:39 2018-09-21T06:43:41+03:00

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Слюдянке

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ЧП произошло утром 21 сентября в Иркутской области. На участке Слюдянка-Ангасолка сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На место происшествия оперативно выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Угрозы экологической ситуации нет. Однако ожидаются задержки пассажирских поездов.

Сейчас в причинах происшествия разбирается специальная комиссия, которая была создана в ВСЖД.

Похожее ЧП произошло в феврале 2017 года в Нижнеудинском районе Иркутской области. Тогда сошло с рельсов 15 вагонов грузового состава. В результате аварии было повреждено около 200 метров железнодорожного полотна, а также сами вагоны. Расследованием причин тогда занимались следователи Восточно-Сибирского СУ СК РФ на транспорте.