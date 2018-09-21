2018-09-21T06:43:41+03:00
Происшествия

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Слюдянке

Ожидаются задержки пассажирских поездов
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в СлюдянкеДвенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Слюдянке
Изменить размер текста:

ЧП произошло утром 21 сентября в Иркутской области. На участке Слюдянка-Ангасолка сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На место происшествия оперативно выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Угрозы экологической ситуации нет. Однако ожидаются задержки пассажирских поездов.

Сейчас в причинах происшествия разбирается специальная комиссия, которая была создана в ВСЖД.

Похожее ЧП произошло в феврале 2017 года в Нижнеудинском районе Иркутской области. Тогда сошло с рельсов 15 вагонов грузового состава. В результате аварии было повреждено около 200 метров железнодорожного полотна, а также сами вагоны. Расследованием причин тогда занимались следователи Восточно-Сибирского СУ СК РФ на транспорте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года