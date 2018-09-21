2018-09-21T09:59:52+03:00
Происшествия

Украли все деньги: мошенница выманила у пенсионера в Иркутской области 248 тысяч рублей

Аферистка объяснила, что в стране меняют деньги старого образца на новые
Ольга БУЕВА
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Украли все деньги: мошенница выманила у пенсионера в Иркутской области 248 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Украли все деньги: мошенница выманила у пенсионера в Иркутской области 248 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Мошенники не останавливаются ни перед чем и часто своими жертвами выбирают пожилых, нередко беспомощных людей. На удочку аферистов попался 71-летний пенсионер, который к тому же является инвалидом по зрению.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в дом пенсионера постучалась неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей какой-то фирмы. Она объяснила, что в стране происходит обмен денег старого образца на новые и необходимо проверить деньги, которые есть у владельца квартиры.

Доверчивый пенсионер достал все свои сбережения - в конверте находились 248 тысяч рублей. Дальше события развернулись во вполне предсказуемому сценарию - мошенница просто скрылась вместе с наживой.

Вскоре мужчина обнаружил пропажу, но о произошедшем рассказал социальному работнику только на следующий день. Женщина обратилась в полицию.

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