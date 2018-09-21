2018-09-21T10:59:20+03:00
Здоровье

Результаты исследования: чем чаще всего болеют иркутяне

У наших земляков велик риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
Ольга БУЕВА
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Результаты исследования: чем чаще всего болеют иркутянеРезультаты исследования: чем чаще всего болеют иркутянеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Здоров ли я? Этот вопрос должен задавать себе каждый, ведь многие заболевания помолодели, мы постоянно подвергаемся вредным воздействиям окружающей среды, стрессам и другим вредным факторам.

В Иркутске одновременно с закрытием мотосезона-2018 стартовала региональная акция «Здоров ли я?». Мотопробег прошел в партнерстве с частной медицинской компанией «Инвитро».

- По медицинским исследованиям, которые провела компания «Инвитро», иркутянам следует обратить внимание на комплексы анализов «Контроль диабета», «Витамин D» и «Контроль щитовидной железы», - рассказали организаторы акции.

Эксперты отмечают у жителей Иркутска отклонение от нормы в уровне глюкозы на 4,5%, а значит, повышается шанс развития диабета первого и второго типов. Также в зону риска по здоровью иркутян входят: показатель холестерина – у 40% населения он превышен, что ведет к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, и показатели щитовидной железы – у 14% иркутян есть отклонения. Кроме этого, исследования показывают, что 70% жителей Иркутской области имеют дефицит витамина D. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями региона и острой нехваткой солнца.

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