В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели

23 Сент. 09:17 2018-09-23T09:17:43+03:00

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Сотрудники госпожнадзора бесплатно оборудуют квартиры многодетных семей дымовыми извещателями. В основном это касается тех семей, которые относятся к категории риска – малообеспечены, или в которых есть инвалиды. Такая практика в Иркутской области проводится уже второй год.

Итак, в 127 квартирах в Иркутске уже установлены дымовые извещатели. Сотрудники также объясняют необходимость датчика, поскольку бывает, что людей раздражает периодическое срабатывание пожарной сигнализации из-за курения в доме, и они его отключают. Между тем, благодаря такому датчику можно избежать трагедии, если случится пожар.

- Извещатели ставят на кухне или в общей комнате, где чаще всего находятся люди и включены электроприборы. Также они не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется только поменять батарейки, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.