2018-09-24T03:18:08+03:00
Происшествия

Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора

Мужчина скрутил представительницу надзорного ведомства, когда та пришла с проверкой
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурораДиректор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурораФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Директор одной из иркутских фирм оказался на скамье подсудимых за нападение на помощницу прокурора. Суд признал мужчину виновным, рассмотрев все имеющиеся доказательства.

Эта история произошла в июле 2017 года. Тогда представительница надзорного ведомства для проведения проверки деятельности фирмы прибыла в ее офис. Директор же решил помешать работе женщины. Он крепко схватил ее за руки и не пропустил за порог. Помощница прокурора не только испытала физическую боль, но также и моральные страдания.

- Действия подсудимого судом квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

В итоге суд приговорил предпринимателя к полутора годам лишения свободы условно, назначив также ему испытательный срок.

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