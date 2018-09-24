Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Директор одной из иркутских фирм оказался на скамье подсудимых за нападение на помощницу прокурора. Суд признал мужчину виновным, рассмотрев все имеющиеся доказательства.
Эта история произошла в июле 2017 года. Тогда представительница надзорного ведомства для проведения проверки деятельности фирмы прибыла в ее офис. Директор же решил помешать работе женщины. Он крепко схватил ее за руки и не пропустил за порог. Помощница прокурора не только испытала физическую боль, но также и моральные страдания.
- Действия подсудимого судом квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.
В итоге суд приговорил предпринимателя к полутора годам лишения свободы условно, назначив также ему испытательный срок.