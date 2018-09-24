2018-09-24T09:18:55+03:00
Общество

Виталий Барышников назначен исполняющим обязанности заместителя мэра Иркутска

Он будет отвечать за социальную политику и культуру
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Виталий Барышников назначен исполняющим обязанности заместителя мэра ИркутскаВиталий Барышников назначен исполняющим обязанности заместителя мэра ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Пост заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре покинула по собственному желанию Татьяна Эдельман. Она занимала его три года.

- Исполняющим обязанности заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре назначен Виталий Барышников, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В настоящее время он также руководит управлением по культуре, туризму и молодежной политике администрации города. В этой должности Виталий Барышников работает с октября 2015 года.

Напомним, что Виталий Барышников в 2008-2009 годах и в 2012-2015 годах был министром культуры и архивов Иркутской области. А в промежуток с 2009-го по 2012-й возглавлял Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Кроме того, он является членом избирательной комиссии региона от одной из политических партий.

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