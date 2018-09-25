2018-09-25T07:30:53+03:00
Общество

Акция "Фасадник" пройдет в Иркутске 29 и 30 сентября

Горожане приведут в порядок фасады, заборы и дворы жилых домов
Ольга БУЕВА
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Акция "Фасадник" пройдет в Иркутске 29 и 30 сентябряАкция "Фасадник" пройдет в Иркутске 29 и 30 сентябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Акция "Фасадник" пройдет в Иркутске 29 и 30 сентября. Неравнодушные горожане приведут в порядок фасады, заборы и дворы жилых деревянных домов, которых так много в нашем городе.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, работы будут проходить по следующим адресам: улицы 25 октября, 17, Грязнова, 15А, Карла Либкнехта, 1Б, Карла Либкнехта, 11А и Карла Либкнехта, 11Б .

Кстати, принять участие в акции может любой желающий. Причем в любом качестве: предоставить информационную поддержку, финансовую помощь и, конечно, засучить рукава и присоединиться к тем, кто стремится сделать город лучше.

В администрации напомнили, что акция стартовала в прошлом году. Добровольцы привели в порядок фасады и заборы 56 домов.

Участников обязательно наградят и поздравят - торжественная часть запланирована на 30 сентября.

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