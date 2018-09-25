СЕГОДНЯ 08:18 2018-09-25T12:36:01+03:00

Бонни и Клайд по-иркутски: мужчину и его возлюбленную осудили в Краснодаре за 19 вооруженных нападений на магазины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Краснодаре вынесли приговор паре из Иркутской области. На скамье подсудимых - 27-летний преступник и его 20-летняя спутница.

Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, криминальный дуэт обвинили в совершении 19 преступлений (!).

Парочка орудовала с 2015 по 2016 год. Они нападали на ювелирные салоны, автозаправки, отделения почты. Совсем как знаменитые американские преступники Бонни и Клайд, они использовали пистолеты, в том числе системы «Макарова» и газовый баллончик.

Их первая крупная добыча - дорогие украшения на сумму больше 2,6 миллионов рублей.

После этого они скрылись в Краснодаре. Подозреваемых объявили в федеральный розыск. Однако этот факт не остановил мужчину и его подругу: они продолжали грабить.

На их счету в Краснодаре еще 13 вооруженных разбойных нападений на продуктовые магазины.

Последним крупным кушем стала добыча в 15 миллионов рублей - преступники "удачно" ограбили банк недалеко от Краснодара. Но уйти от правосудия им не удалось - влюбленных задержали в квартире, где они вместе жили.

Суд уже вынес приговор - обвиняемых приговорили к 11 и 9 годам лишения свободы.