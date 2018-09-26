2018-09-26T11:38:17+03:00
Общество

После капитального ремонта открылась средняя школа №1 в поселке Качуг

В мероприятии приняли участие Ирина Синцова и Николай Труфанов
Дмитрий НИСИФОРОВ
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После капитального ремонта открылась средняя школа №1 в поселке КачугПосле капитального ремонта открылась средняя школа №1 в поселке Качуг
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После капитального ремонта в поселке Качуг 25 сентября открыли среднюю школу №1. Теперь она – самая крупная в районе. В основном здании будут обучаться 650 старшеклассников, а в начальной школе – 450 детей.

Капитальный ремонт был проведен в кратчайшие сроки. Всего один учебный год занятия проводились в школе №2 и поселковой вечерней школе. Капитальный ремонт был разбит на два этапа. В прошлом году заменили кровлю и окна, наладили электрику. В этом году закончили внутренние отделочные работы. Обошлось это в 56 млн рублей. Эти средства были выделены благодаря содействию депутатов Законодательного Собрания. Ход работ регулярно контролировала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. Кстати, она вместе с главой комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Николаем Труфановым побывала на открытии учебного заведения.

- Приятно ощущать себя частью большого государственного дела, - отметила Ирина Синцова. - Мы принимаем обновленную школу. В прошлом году 1 сентября депутаты Законодательного Собрания обещали, что у вас будет второй праздник – открытие обновленной школы, и мы свое обещание выполнили.

Ирина Синцова и Николай Труфанов на встрече с жителями Качуга подтвердили, что в ближайшие несколько лет в районе должны появиться новые учреждения социальной сферы, в том числе новый корпус начальной школы Качугской средней школы №1, а также планируется проведение капитального ремонта в работающих учреждениях.

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