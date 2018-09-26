Вице-спикеры Законодательного собрания поздравили генконсула Китая в Иркутске с 69-й годовщиной образования КНР

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-26T12:05:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральное консульство КНР в Иркутске принимает поздравления с 69-й годовщиной образования КНР.По этому случаю от имени генконсула КНР в Иркутске Цао Юньлуна был организован торжественный прием, на котором побывали вице-спикеры Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и Ольга Носенко. Они передали консулу слова поздравления от имени председателя областного парламента Сергея Сокола и коллег-депутатов, а также подчеркнули важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

- Генеральное консульство КНР в Иркутске за прошедшие годы выстроило не только деловые и взаимовыгодные, но доверительные и понятные российско-китайские отношения, - отметил Кузьма Алдаров. - Сегодня Китай является одним из важнейших партнеров в политической, торговой, научной, образовательной и других сферах экономики Иркутской области.

Генеральный консул также напомнил, что образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года. Этот день широко отмечается в Китае и является главным национальным праздником страны.