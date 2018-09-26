Госдума поддержала инициативу Зоксобрания Иркутской области освободить жителей от уплаты некоторых пошлин

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-26T12:09:51+03:00

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Парламентарии Иркутской области выступили с инициативой: освободить граждан от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, которое расположено в аварийном и подлежащем сносу доме. И Госдума Федерального Собрания РФ в окончательном чтении на осенней сессии приняла законопроект №451283-7 «О внесении изменения в статью 333.38 части второй налогового кодекса Российской Федерации».

Как пояснила один из авторов законопроекта, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова, за нотариальное удостоверение договоров взималась государственная пошлина в размере 0,5 процента стоимости жилья, но не менее 300 рублей и не больше 20 тысяч - рублей. Но для многих семей такие расходы являются существенными.

- Мы готовимся к продолжению расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, - объяснила Наталья Дикусарова. - Понимаем, что многим переселяющимся тяжело найти средства на уплату госпошлины, ведь это немалые суммы – в среднем, около 10 тысяч рублей. Новый законопроект решает эту проблему.