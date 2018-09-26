2018-09-26T14:29:22+03:00
Происшествия

Следственный комитет: иркутская фармацевтическая компания уклонилась от уплаты налогов на 190 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Следственный комитет: иркутская фармацевтическая компания уклонилась от уплаты налогов на 190 миллионов рублейСледственный комитет: иркутская фармацевтическая компания уклонилась от уплаты налогов на 190 миллионов рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Крупную фармацевтическую компанию Иркутска заподозрили в уклонении от уплаты налогов почти на 190 миллионов рублей. Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, в отношении фирмы возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что во время финансово-хозяйственной деятельности в 2013 по 2014 годах, сотрудники, которые действовали от имени компании завысили затраты по приобретению импортного лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования фирм – посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые фактически поставку товаров в адрес производителя лекарств не осуществляли. Таким образом, внесение фиктивных сведений о затратах привело к занижению суммы налога на прибыль организации в 187 850 005 рублей.

- Но и это еще не все. Компания неправомерно заявляла налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по контрагенту с одной из фирм, которая не поставляла товары, и не оказывала никакие услуги. Это позволило фармацевтической компании уклониться от уплаты налогов на 1 191 315 рублей. Всего же, бюджету России причинен ущерб в 190 млн. рублей, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

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