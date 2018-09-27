12 пьяных капитанов судов задержали в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:48 2018-09-27T10:27:09+03:00

Не на суше, так на водах покатались пьяными

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За минувшую неделю в Иркутской области задержали 12 судоводителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителей задержали на водах Иркутска, Братска, Ангарска и других населенных пунктах Иркутской области.

- В осенний период в преддверии завершения сезона навигации наблюдение за обстановкой на водных объектах не ослабевает. Для проведения профилактических мероприятий в состав патрульных групп входят более 150 человек, задействуется 46 патрульных судов, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы вправе задержать судоводителя, если он находится в состоянии алкогольного или токсического опьянения, под наркотиками, а также, если задержанный отказывается проходить медицинское освидетельствование.

В этом случае, инспекторы изымают судно до тех пор, пока ведется следствие. Забрать свои плавсредства граждане смогут только после выплаты штрафа. Сумма зависит от тяжести правонарушения. Помимо штрафа судоводителю может грозить лишение прав управления судном сроком до двух лет.