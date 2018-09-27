Сначала избили, а потом задавили: в Черемхово водитель не заметил человека, который лежал на проезжей части

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-27T10:45:13+03:00

В Черемхово трое неизвестных избили мужчину, а затем кинули под колеса автомобиля. Фото: социальные сети. Фото: Социальные сети

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Вчера, 26 сентября ранним утром в Черемхово случилось немыслимое. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго» не заметил лежащего на проезжей части мужчину и проехался по нему. К сожалению, скорая помощь не успела спасти мужчину. Он скончался еще до приезда медиков. На место происшествия выехал наряд полиции.

- В результате проверки сообщения установлено, что 52-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго», при движении по улице не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину, с места происшествия скрылся, в полицию о случившемся не сообщил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Водителя удалось отыскать через пару часов. Его привлекли к административной ответственности. Ко всему прочему у него не оказалось при себе водительского удостоверения, а машина не имеет технического осмотра.

Почему мужчина лежал посреди дороги - устанавливается.

Но, по слухам, которые распространяются в социальных сетях, в 4:50 на одной из улиц Черемхово мужчину преследовали трое неизвестных. Они кричали ему в след нецензурные слова. Посреди дороги пострадавшего догнали и начали жестоко избивать, а затем бросили под колеса проезжающей машины.