Сергей Сокол продолжит поездки в территории области

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-27T11:29:27+03:00

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Депутаты третьего созыва Законодательного Собрания Иркутской области будут регулярно выезжать в районы Приангарья, чтобы на месте контролировать, как реализуются их инициативы. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Сокол.

- Ездить будем много. Задача – устранить оторванность власти областного уровня от территорий. В этом вопросе депутаты намерены тесно работать с правительством области, - отметил Сергей Сокол. - Парламентский контроль, который был активизирован депутатами второго созыва, действующим составом регионального парламента будет продолжен.

Отметим, что сам Сергей Сокол за прошедшее лето побывал во всех городских округах и муниципальных районах Иркутской области, где проводил регулярные встречи с местными жителями, главами территорий, и депутатами. Вопросы, которые задавали председателю Заксобрания чаще всего, касались развития социальной инфраструктуры – строительства и ремонта школ, детских садов, больниц, оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.