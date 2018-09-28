Ирина Синцова поздравила иркутских кадетов с принятием присяги

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-28T11:05:10+03:00

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Первокурсники «Иркутского кадетского корпуса» и школы-интерната «Усольского гвардейского кадетского корпуса» торжественно приняли присягу у мемориала «Вечный огонь Славы». По традиции, кадеты по очереди выходили из строя и зачитывали текст клятвы, которая заканчивается, как и в течение всей истории российского кадетства, словами «Жизнь – Родине, честь – никому!». Поздравить будущих офицеров приехала председатель комитета по социально-культурному законодательству регионального парламента Ирина Синцова.

- Сегодня для вас торжественный день, который запомнится на всю жизнь, - подчеркнула Ирина Синцова. - С принятием этой клятвы вы становитесь наследниками и продолжателями традиций российских офицеров. Это большой почет и высокая ответственность. Символично, что свою присягу вы принимаете рядом с «Вечным огнем Славы», местом памяти подвигов отцов и дедов, воинской славы. Желаю вам успехов в учебе и службе, а педагогам – терпения и мудрости в воспитании будущих защитников Отечества.

Напомним, Законодательное Собрание в 2018 году приняло закон «О кадетском образовании в Иркутской области», комплексно регулирующий отношения в сфере кадетского образования в регионе. По нему, кадеты, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 1 января 2019 года получают бесплатный проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы.