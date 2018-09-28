Арена за 6,3 млрд рублей: ледовый дворец для хоккея с мячом в Иркутске построит кемеровская компания

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-28T16:59:20+03:00

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Кемеровская компания, по итогам открытого аукциона завоевала право на на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового крытого ледового дворца для хоккея с мячом в Иркутске. А это значит, что в нашем городе все-таки появится современный стадион для зимних видов спорта.

- Центр по хоккею с мячом и конькобежному спорту с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Эта арена позволит проводить в Иркутске соревнования всероссийского и международного уровней.

Добавим, что новый ледовый дворец будет включать в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью 6000 мест. Кроме того, внутри оборудуют два тренажерных зала, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром, раздевалки, и тренерские. Стоимость строительства составит 6 млрд 325 млн рублей.