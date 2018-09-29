Жители Сибири стали меньше тратить по кредитным картам

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-29T12:05:26+03:00

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), вэтом году средний размер средств на кредитках сократился на 14,6%. Если в первые 8 месяцев прошлого года жители России могли свободно потратить по карточкам 55, 1 тысячу рублей, а в этом году - 47,1 тыс. рублей. Иркутяне сейчас укладываются как раз в этот, относительно невысокий, лимит трат.

- Сильнее всего средний размер лимитов по кредитным картам в 2018 году сокращается среди замещиков старше 65 лет – на 17,7%, а менее активно у граждан от 60 до 65 лет – на 10,1%, - сообщает НБКИ. -Самые большие лимиты банки устанавливают заемщикам в возрасте от 40 до 49 лет – 54,5 тыс. руб., а наименьшие – гражданам старше 65 лет (32,1 тыс. рублей.

Это и понятно - возможности кредитки сильно зависят от размера доходов. Поэтому выше всего величина возможного долга по карточке н в Москве (92,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (69,4 тыс. руб.) и на Чукотке (67,6 тыс. руб.). Гораздо меньше займы в Липецке (31,8 тыс. руб.), Иванове (32,0 тыс. руб.) и в Алтайском крае (33,2 тыс. руб.).

Что же касается сибиряков, то и банки внимательны к их возможностям, и сами жители стараются соизмерить свои потребности с реальными доходами. Так, размер займа по карточке в Иркутской области сейчас в среднем 47 тыс., 360 рубля, в Забайкалье - 47 тыс.411 рублей, а Бурятии и того меньше - 44 тыс. 187 рублей. В Красноярском крае, однако, величина кредитного лимита за год немного выросла - до 52 тыс. 102 рублей.