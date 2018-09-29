Пединститут регионального уровня может появиться в Иркутске на базе педучилища

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-29T13:20:28+03:00

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Решит ли создание пединститута на базе училища проблему с учителями ( а сейчас она остро стоит даже в городах Иркутской области, и как она будет реализовываться, пока неизвестно. Но такая идея есть, ее выдвинул губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Стратегические ориентиры развития региональной системы образования до 2023 годаобсуждались на форуме «Земля Иркутская».

- В регионе актуальна проблема старения педагогических коллективов: учителей пенсионного возраста в два раза больше, чем молодых педагогов, - отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. - Поэтому привлечение молодых талантливых учителей - также одно из важнейших направлений региональной политики. В области действуют меры социальной поддержки молодых специалистов, но этого недостаточно.

В 2018 году участие Иркутской области в федеральных программах позволило привлечь более 123 миллионов рублей, которые направлены на модернизацию общего образования, поддержку школ с низкими образовательными результатами, создание детского технопарка «Кванториум», условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.

Какие ориентиры? К 2021 году необходимо обеспечить 100-процентную доступность детских садов для малышей до трех лет. Идет реализация проекта «Цифровая школа». В школах нужен современный высокоскоростной интернет, электронным журналам и дневникам пора заменить бумажные. Также требуется оснастись все школы электроникой, которая позволит учащимся попадать в школу по карточкам, организовать питание с их помощью. Обучение также должно вестись с помощью интернета, это дополнительные возможности для учащихся. Сложнее всего с этим в сельских школах. Но и там с этим должны справиться с помощью регионального проекта «Электронная школа».

В планах - создание Центра выявления и поддержки одаренных детей «Персей», модельногой центра дополнительного образования детей на базе технопарка «Кванториум». Запланирован и запуск профориентационного проекта «Билет в будущее», рассчитанного на школьников 6-11 классов.