СМИ: житель Хакасии выпал из поезда недалеко от Тайшета Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-30T08:22:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В СМИ появилась информация о том, что на границе Красноярского края и Иркутской области произошло ЧП – из поезда «Москва-Владивосток» выпал 46-летний пассажир. Инцидент случился недалеко от поселка Точильный, который находится в 40 километрах от Тайшета.

- Мужчина преодолел по лесу несколько километров, - говорится в сообщении. – Затем он добрался до местного кафе, где работники вызвали ему скорую.

В сообщении добавляют, что врачи доставили мужчину в центральную районную больницу Тайшета. Медики поставили диагноз – вывих плеча. Через несколько часов мужчину отпустили домой. Кстати, сам он не смог объяснить, как выпал с поезда – случайно или спрыгнул намеренно. Сейчас он отправился другим поездом в Хакасиию, откуда он родом.

Однако пока ни в дежурной части Тайшетского линейного отдела МВД на транспорте, ни в справочной железнодорожного вокзала информацию не подтвердили. Узнаем подробности.