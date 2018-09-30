2018-09-30T08:22:55+03:00
Происшествия

СМИ: житель Хакасии выпал из поезда недалеко от Тайшета Иркутской области

В полиции Тайшета информацию пока не подтвердили
Ольга БУЕВА
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СМИ: житель Хакасии выпал из окна поезда недалеко от Тайшета Иркутской областиСМИ: житель Хакасии выпал из окна поезда недалеко от Тайшета Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В СМИ появилась информация о том, что на границе Красноярского края и Иркутской области произошло ЧП – из поезда «Москва-Владивосток» выпал 46-летний пассажир. Инцидент случился недалеко от поселка Точильный, который находится в 40 километрах от Тайшета.

- Мужчина преодолел по лесу несколько километров, - говорится в сообщении. – Затем он добрался до местного кафе, где работники вызвали ему скорую.

В сообщении добавляют, что врачи доставили мужчину в центральную районную больницу Тайшета. Медики поставили диагноз – вывих плеча. Через несколько часов мужчину отпустили домой. Кстати, сам он не смог объяснить, как выпал с поезда – случайно или спрыгнул намеренно. Сейчас он отправился другим поездом в Хакасиию, откуда он родом.

Однако пока ни в дежурной части Тайшетского линейного отдела МВД на транспорте, ни в справочной железнодорожного вокзала информацию не подтвердили. Узнаем подробности.

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