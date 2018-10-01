Проиграли аутсайдеру: ХК «Ермак» в овертайме уступил китайскому «КРС-ОЭРДЖИ»

СЕГОДНЯ 03:15 2018-10-01T03:16:14+03:00

Ангарчане вели в счете в две шайбы, но не удержали преимущество

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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В домашнем матче «оранжевые» в дополнительное время проиграли аутсайдеру ВХЛ китайскому клубу «КРС-ОЭРДЖИ» со счетом 3:4.

В первом периоде команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами. Зато во втором отрезке болельщики увидели сразу три гола. Первыми счет открыли гости, но ангарчанам удалось восстановить равновесие и выйти вперед благодаря точным броскам Дмитрия Михайлова и Никиты Короткова. В заключительном периоде «Ермак» усилиями Алексея Ложкина оторвался в счете на две шайбы, но гостям из Китая удалось их отыграть, и перевести встречу в дополнительное время. В овертайме удача улыбнулась «КРС-ОЭРДЖИ», который даже после этой победы остался на последнем 29 местом в турнирной таблице.

Следующий матч «Ермак», который находится на 27 месте проведет 7 октября в Караганде с «Сарыаркой».