2018-10-01T09:35:03+03:00
Афиша Иркутска

Онлайн-встреча: писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы читателей в Иркутске

Автор подарит несколько книг горожанам
Ольга БУЕВА
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Онлайн-встреча: писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы читателей в ИркутскеОнлайн-встреча: писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы читателей в ИркутскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Татьяна Устинова в Иркутске проведет онлайн-встречу с поклонниками. Мероприятие пройдет в библиотеке имени Молчанова-Сибирского 3 октября в 19.00. Все желающие могут задать вопросы писательнице.

Как сообщает пресс-служба библиотека, поклонники творчества писательницы могут еще и получить приятный презент - книгу «Звезды и Лисы». Это новый роман Устиновой, о котором она расскажет во время диалога с иркутскими читателями. Татьяна подарит книги тем, чьи вопросы ей больше всего понравятся.

СПРАВКА "КП"

Татьяна Устинова - российская писательница-прозаик, автор детективных романов, сценарист, переводчица и телеведущая. Автор книг "Ангел пролетел", "Близкие люди", "Богиня прайм-тайма". Всего создала порядка 40 книг, которые выходят миллионными тиражами. Около 20 из экранизованы. Писательницы замужем, имеет двоих сыновей.

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