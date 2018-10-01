2018-10-01T09:51:10+03:00
Происшествия

Специалист отдела судебных приставов в Шелехове присвоила больше одного миллиона рублей

По делу идет судебное разбирательство
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Специалист отдела судебных приставов в Шелехове присвоила больше одного миллиона рублейСпециалист отдела судебных приставов в Шелехове присвоила больше одного миллиона рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На краже попалась специалист-эксперт Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области. Выяснилось, что с января 2015 года по ноябрь 2016-го она вела учет денег, которые поступали в рамках исполнительного производства.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Иркутской области, сотрудница успела перечислить на счета своих знакомых, с которыми была в дружеских отношениях, и родственников на общую сумму в размере больше одного миллиона рублей.

- Прокуратура Шелехова направила в городской суд три исковых заявления, - говорится в сообщении. - Общая сумма - 900 тысяч рублей.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На днях Октябрьский районный суд вынес приговор нечистой на руку сотруднице почтового отделения. Она присваивала деньги от клиентов. Началось все с того, что женщину временно назначили начальницей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подчиненный поджег машину начальника в Братске
Пожар на территории грузового речного порта в Иркутске
Почтовый конверт к 100-летию ИГУ
27 сентября в России свой профессиональный праздник отметили воспитатели и работники дошкольного образования
Онлайн-встреча: писательница Татьяна Устинова ответит на вопросы читателей в Иркутске
День пожилого человека: 37 жителей Иркутской области перешагнули 100-летний рубеж
Канал поставки наркотиков из Германии пресекли в Иркутске
Китай и Иркутская область намерены расширить сотрудничество
Не платил алименты: год колонии дали иркутянину, который задолжал сыну 400 тысяч рублей
Пожар в мебельном центре "Мебель Сити"в Иркутске: сгоревшее здание проходило проверку в 2016 году
Проиграли аутсайдеру: ХК «Ермак» в овертайме уступил китайскому «КРС-ОЭРДЖИ»