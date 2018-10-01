СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-01T09:51:10+03:00

Специалист отдела судебных приставов в Шелехове присвоила больше одного миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

На краже попалась специалист-эксперт Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области. Выяснилось, что с января 2015 года по ноябрь 2016-го она вела учет денег, которые поступали в рамках исполнительного производства.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Иркутской области, сотрудница успела перечислить на счета своих знакомых, с которыми была в дружеских отношениях, и родственников на общую сумму в размере больше одного миллиона рублей.

- Прокуратура Шелехова направила в городской суд три исковых заявления, - говорится в сообщении. - Общая сумма - 900 тысяч рублей.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На днях Октябрьский районный суд вынес приговор нечистой на руку сотруднице почтового отделения. Она присваивала деньги от клиентов. Началось все с того, что женщину временно назначили начальницей.