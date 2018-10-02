2018-10-02T07:52:15+03:00
Происшествия

Пьяный пенсионер насмерть сбил 13-летнего школьника в Усолье-Сибирском

В причинах ДТП разбираются полицейские
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Пьяный пенсионер насмерть сбил 13-летнего школьника в Усолье-СибирскомПьяный пенсионер насмерть сбил 13-летнего школьника в Усолье-СибирскомФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В смертельном ДТП в Усолье-Сибирском погиб 13-летний школьник. Трагедия произошла вечером 1 октября на улице Магистральная.

Подросток ехал по краю дороги по полосе встречного движения и попал под машину, которая повернула со стороны улицы Крупская в направлении улицы Менделеева. Удар был такой силы, что мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Полицейские задержали виновника аварии.

- За рулем автомобиля «Тойота Краун» находился 60-летний мужчина, который, как было предварительно установлено, находился в нетрезвом состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас в причинах ДТП разбираются следователи полиции.

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