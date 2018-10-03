2018-10-03T15:17:36+03:00
Общество

Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая

Аппарат фирмы "Эриксон" конца 19 века изъяли в Забайкальске
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая.Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая.
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Старинный телефонный аппарат, с помощью которого звонили друг другу состоятельные горожане в Иркутске, попал в областной краеведческий музей. Можно практически не сомневаться, он наверняка в хорошем состоянии и вполне исправен. Подключи его в сеть сейчас, и можно будет набирать номер. Фирма «Эриксон» в конце XIX века была известным производителем и дорожила своей репутацией.

- Раритет был обнаружен во время таможенного контроля в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Забайкальский в багаже гражданина Китая, при его выезде из России, - сообщает и.о. начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Иркутской таможни Елена Шелковникова . - Аппарат в декларации указан не был, также таможенникам не были представлены разрешительные документы.

По закону культурные ценности, при их перемещении через границу, должны обязательно иметь письменную декларацию и разрешение на вывоз. Телефон был передан в Иркутск для проведения таможенной экспертизы. Выяснилось, что, что речь идет о настенном индукторным аппарате с раздельным микрофоном от динамика ( по принципу рации). Его сделали на фабрике в Стокгольме в конце XIX- начале XX века. Впрочем, на самом телефоне есть точная дата - 1895 год.

После конфискации телефон стал федеральной собственностью. Сейчас он находится в музее и его сотрудники по достоинству оценили этот презент, рассказав, что в конце 19 века телефон стоял в домах редких горожан и стоил очень дорого. Кстати, до сих пор такого аппарата в коллекции музея не было.

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