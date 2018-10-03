На территории иркутских школ появились многофункциональные стадионы

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-03T10:31:08+03:00

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В этом году на территории иркутских школ были оборудованы новые многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки. На следующей неделе запланировано открытие стадиона школы №38, где завершаются масштабные ремонтные работы. Здесь появились современное спортивное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки с резиновым покрытием. Также установлены лавочки и опоры освещения, сделано ограждение. Накануне мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил качество проведенных работ.

- Проект обсуждался с жителями района, были учтены их предложения и замечания. Этот стадион не ремонтировался долгие годы, а теперь он станет настоящим спортивным центром для школьников и жителей близлежащих домов, – отметил глава города.

Дмитрий Бердников также проверил результат реконструкции стадионов и многофункциональной площадки на территории школ №№ 22, 39, 6 и 73. Запланированные работы выполнены в срок и с надлежащим качеством.

Мэр Иркутска дал поручение продолжить создание спортивных объектов на территориях образовательных учреждений. Так, в школе №6 будет установлена воркаут-площадка и проведен ремонт корта, в школе №73 в 2019 году обновят спортивное поле.

В целом в Иркутске в этом году в рамках региональной программы «Народные инициативы» и за счет средств городского бюджета благоустроены спортивные территории 12 учреждений образования.

– Мы и дальше будем приводить в порядок школьные и дворовые стадионы, спортивные площадки, чтобы они соответствовали самым современным стандартам! – подчеркнул мэр.