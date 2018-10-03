2018-10-03T12:08:21+03:00
Общество

Байкальский омуль заражен паразитами

В Россельхознадзоре проверили 50 проб рыбы
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Байкальский омуль заражен паразитами. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.Байкальский омуль заражен паразитами. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
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Специалисты ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора проверили 50 проб байкальского омуля. В ходе лабораторных исследований было обнаружено, что 21 проба заражена. В омуле нашли жизнеспособные личинки чаечного лентеца.

- Данные результаты получены в конце сентября текущего года, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области. - Рыба выловлена и отобрана в бассейне озера Байкал и впадающих в него реках в научных целях ФГБНУ «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства».

В октябре прошлого года проводились такие же исследования. Тогда из 70 проб 59 были заражены, а это на 22 процента выше, чем в этом году.

В связи с высокой пораженностью омуля чаечным лентецом Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия напоминает гражданам, что употреблять в пищу любую рыбу необходимо только после тщательного прожаривания, варки или посола при соблюдении определенных требований.

Справка КП:

Чаечный лентец - паразит, который вызывает гельминтоз (глист).

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