Иркутский «Аистенок» номинирован на национальную премию

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-03T15:34:45+03:00

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Спектакль Иркутского театра кукол «Аистенок» номинировали на престижную премию «Гражданская инициатива». Проект «Театр ощущений» ставит постановки для слабовидящих детей.

Спектакль «Калиф – аист» рассчитан на небольшую аудиторию, примерно 36 человек. Всем предлагается надеть повязки и по средствам ощущений испытать то, что происходит на сцене.

Премьера спектакля состоялась еще в феврале 2015 года. За год его сыграли 10 раз, и тогда на нем побывало 349 зрителей.

Театр кукол «Аистенок» представил постановку литовского режиссера Каролины Жерните, которая сумела создать особую методику театра ощущений. При помощи органов чувств идет взаимодействие с окружающим миром.

Проголосовать за наш театр вы можете на официальном сайте конкурса. Или перейдя по ссылке на официальной странице театра кукол «Аистенок» ВКонтакте.