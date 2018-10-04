Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницу

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-04T08:12:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию поселка Урик, который находится под Иркутском, обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером 30 сентября исчезла ее 14-летняя дочка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, тревогу мать забила 2 октября. Она объяснила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.Почему родительница не пришла в полицию раньше - неизвестно.

Оперативники сразу же отправились на поиски подростка. В поисках принимали участие и инспекторы по делам несовершеннолетних, и участковые, которые опрашивали соседей, знакомых девочки, прочесывали улицы и соседние дома.

- Третьего октября девочку нашли живой и здоровой, - говорится в сообщении. - Подростка обнаружили в сoседней деревне Лыловщине.

Выяснилось, что девочка просто отправилась в гости к подруге. Сейчас и с ее родителями, и с самой школьницей проводят воспитательные беседы.