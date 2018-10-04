2018-10-04T08:12:49+03:00
Общество

Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницу

14-летняя девочка пропала вечером 30 сентября
Ольга БУЕВА
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Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницуПоехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию поселка Урик, который находится под Иркутском, обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером 30 сентября исчезла ее 14-летняя дочка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, тревогу мать забила 2 октября. Она объяснила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.Почему родительница не пришла в полицию раньше - неизвестно.

Оперативники сразу же отправились на поиски подростка. В поисках принимали участие и инспекторы по делам несовершеннолетних, и участковые, которые опрашивали соседей, знакомых девочки, прочесывали улицы и соседние дома.

- Третьего октября девочку нашли живой и здоровой, - говорится в сообщении. - Подростка обнаружили в сoседней деревне Лыловщине.

Выяснилось, что девочка просто отправилась в гости к подруге. Сейчас и с ее родителями, и с самой школьницей проводят воспитательные беседы.

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