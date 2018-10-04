2018-10-04T11:21:07+03:00
Звезды

Павел Воля отдыхает в Иркутске: артист передает всем привет с Байкала и признается в любви к озеру

Впечатлениями он делится в своем Инстаграме [фото и видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Павел Воля приехал в Иркутск.Павел Воля приехал в Иркутск.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Павел Воля - известный комик. Сейчас он приехал в Иркутск. Каждый год артист дает концерты у нас в городе.

Со вчерашнего дня Воля развлекается в Листвянке. Артист выставляет фото и видео, делает памятные снимки с фанатами. Он даже сходил на рынок и приобрел рыбы.

А сегодня Павел проснулся утром в гостиничном номере на берегу Байкала и был очень рад снегу.

- Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, - шутит Воля в своем видео. - Зима уже близко. Зима уже вот она, ребята, пламенный вам привет с Байкала.

pavelvolyaofficialpavelvolyaofficial
Павел Воля в Листвянке
77779 отметок «Нравится»1039 комментариевInstagram

Но это было лишь утро. Комик побывал в Тальцах. Он уже успел посетить усадьбу крестьянина Зарубина и насладиться местным колоритом.

Павел Воля признается в любви к Байкалу.

Сейчас Павел Воля находится в Иркутске, поэтому каждый желающий сможет поймать его на улочках города и пообщаться.

Читайте также:

Концерты в Иркутске на октябрь 2018 года.

Павел Воля даст концерт в Иркутске.

Розыгрыш билетов на концерт группы "Песняры" в Иркутске.

Павел Воля в Иркутске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает водителей: на дорогах Иркутской области будет гололедица
В Ольхонском районе реконструируют трассу Тогот-Курма
Сергей Левченко: В Иркутской области продолжается динамичное развитие экономики
ДТП в Иркутске: 15-летний школьник за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места аварии
Очередная мойка окон прошла на Центральном рынке Иркутска
Сергей Левченко поздравил педагогов с Днем учителя
В Иркутской области будут помогать ДОСААФ проводить патриотические мероприятия
Частично разрушенное здание Уянской школы Куйтунского района обследовано
Не пропустите: с 4 по 14 октября - декада подписки на 2019 год
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве
В Швецию за победой: хоккеисты «Байкал-Энергии» отправились на Кубок мира
От полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске
Позолоти ручку: цыганка украла у пенсионерки Иркутска 34 тысячи рублей
Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницу
Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске
Все равно нашли: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставов
Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение
Наказали за мат: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в суде
Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилы
В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужа
Иркутскстат: Приангарье в лидерах по количеству удобрений в почве
Украла у пенсионерки телефон, продала его и купила спиртное: жительницу Бурятии ждет срок
Игра без голов: иркутский ФК «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»
Иркутский «Аистенок» номинирован на национальную премию
Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая
Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания