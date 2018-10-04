Павел Воля отдыхает в Иркутске: артист передает всем привет с Байкала и признается в любви к озеру
Павел Воля - известный комик. Сейчас он приехал в Иркутск. Каждый год артист дает концерты у нас в городе.
Со вчерашнего дня Воля развлекается в Листвянке. Артист выставляет фото и видео, делает памятные снимки с фанатами. Он даже сходил на рынок и приобрел рыбы.
А сегодня Павел проснулся утром в гостиничном номере на берегу Байкала и был очень рад снегу.
- Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, - шутит Воля в своем видео. - Зима уже близко. Зима уже вот она, ребята, пламенный вам привет с Байкала.
Но это было лишь утро. Комик побывал в Тальцах. Он уже успел посетить усадьбу крестьянина Зарубина и насладиться местным колоритом.
Павел Воля признается в любви к Байкалу.
Сейчас Павел Воля находится в Иркутске, поэтому каждый желающий сможет поймать его на улочках города и пообщаться.
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