Сотрудники уголовного розыска в Иркутской области отмечают 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-05T07:20:01+03:00

В 2018 году уже раскрыли 8 тысяч преступлений

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5 октября 2018 года сотрудники уголовного розыска Иркутской области отмечают 100-летний юбилей. В нашем регионе его создали в 1918-ом году. Сначала появилось Центральное управление УГРО, которое возглавили Федор Лыткин и Иван Постоловский.

На протяжении десятилетий уголовный розыск занимает особое место в системе МВД.

Его сотрудники каждый день расследуют сотни преступлений: начиная от карманной кражи и заканчивая крупными аферами.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области привели статистику только за прошедшие месяцы 2018 года: удалось раскрыть больше 8 тысяч преступлений, в том числе и особо тяжких. Разоблачили 8 организованных преступных групп, причастных к 55 преступлениям. Нашли почти 1,5 тысячи преступников и без вести пропавших.

Заслуженные награды получили 300 сотрудников, которые побывали в командировках на Северном Кавказе.

"Комсомолка" от всей души поздравляет сотрудников уголовного розыска с их профессиональным праздником. Здоровья вам и вашим семья, благополучия, жизненных успехов!