Реконструкция дороги "Таксимо-Бодайбо" завершилась в Иркутской области
Участок дороги "Таксимо-Бодайбо" на севере региона ввели в эксплуатацию. Ремонт шел на участке 175-190 километр.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, этот проект будет способствовать освоению золоторудных месторождений.
К реконструкции приступили в 2016 году. Отремонтировали не только дорожное полотно, но и мост через реку Тельму протяженностью 147 метров. Также рабочие установили
40 водопропускных труб. Покрытие переходного типа выполнено из щебеночно-песчаной смеси.
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Безусловно, всем нам хочется ходить и ездить по хорошим дорогам, а не скакать по лужам, шутя «ок, гугл, а где здесь яма!». Что ж новость хорошая: в Иркутске в этом году отремонтировали больше дорог, чем в прошлом. Всего в планах у администрации привести в порядок 33 участка общей протяженностью 32,2 км.