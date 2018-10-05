Реконструкция дороги "Таксимо-Бодайбо" завершилась в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-05T08:11:44+03:00

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Участок дороги "Таксимо-Бодайбо" на севере региона ввели в эксплуатацию. Ремонт шел на участке 175-190 километр.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, этот проект будет способствовать освоению золоторудных месторождений.

К реконструкции приступили в 2016 году. Отремонтировали не только дорожное полотно, но и мост через реку Тельму протяженностью 147 метров. Также рабочие установили

40 водопропускных труб. Покрытие переходного типа выполнено из щебеночно-песчаной смеси.

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Безусловно, всем нам хочется ходить и ездить по хорошим дорогам, а не скакать по лужам, шутя «ок, гугл, а где здесь яма!». Что ж новость хорошая: в Иркутске в этом году отремонтировали больше дорог, чем в прошлом. Всего в планах у администрации привести в порядок 33 участка общей протяженностью 32,2 км.