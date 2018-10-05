2018-10-05T10:30:47+03:00
Звезды

Григорий Лепс представил авторскую коллекцию ювелирных изделий в Иркутске

Артист приехал к нам в город
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Григорий Лепс приехал в Иркутск.Григорий Лепс приехал в Иркутск.Фото: Руслан РОЩУПКИН
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Григорий Лепс - знаменитый певец, заслуженный артист Российской Федерации приехал в Иркутск. Лепс частый гость в столице Восточной Сибири. Уже вчера, 4 октября все фанаты могли увидеть любимца на улицах нашего города. Каждый год он приезжает с гастрольным туром и дает концерт. Вот и по традиции в этом году Григорий прибыл, но чуть раньше, чтобы представить уникальные авторские украшения собственного бренда. Этой информацией он поделился на своей страничке в Инстаграме.

- Теплый сибирский прием, - написал артист в социальной сети.- На презентации в Иркутске.

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Григорий Лепс в Иркутске
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Также все любители творчества Григория Лепса смогут увидеть и послушать певца сегодня на концерте во дверце спорта «Труд».

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