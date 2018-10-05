СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-05T10:45:30+03:00

Сергей Сокол: «Мы и дальше будем поддерживать ветеранов и инвалидов»

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Забота о старшем поколении - один из приоритетов работы депутатов третьего созыва Законодательного Собрания. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Сокол, который поздравил актив Совета ветеранов Ленинского округа Иркутска с Днем пожилого человека. Участниками встречи стали более 70 человек, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны.

- Мы всегда готовы в первую очередь рассматривать вопросы поддержки ветеранов, инвалидов и людей старшего поколения, - отметил Сергей Сокол. - В предыдущие годы были приняты значимые законы. В частности, о приемной семье для пожилых людей, установлены важные льготы и дополнительные выплаты к праздникам. Эту работу мы обязательно продолжим и в третьем созыве.

Также спикер областного парламента отметил, что опыт представителей старшего поколения заслуживает уважения, а их предложениям будет уделяться пристальное внимание.