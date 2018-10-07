Пропавшего месяц назад 81-летнего туриста из Ангарска нашли мертвым в горах

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-07T09:42:52+03:00

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В горах Бурятии нашли мертвым 81-летнего туриста из Ангарска. Напомним, что мужчина пропал без вести 10 сентября. Последний раз его видели возвращавшимся с минеральных источников реки Шумак, которые находятся в горах Восточного Саяна. Поиски мужчины в первые дни его исчезновения результатов не дали.

- Его нашли мертвым 5 октября у реки Эхе-гер в 20 км от базы «Сухой ручей», - сообщается на форуме путешественников. В 100 метрах от тела лежал рюкзак, который обнаружили спасатели днем ранее.

Группа волонтеров выехала на помощь спасателям, чтобы спустить тело с горной тропы. Прична гибели туриста пока что неизвестна. Однако стоит сказать, что он был достаточно опытным, а в 2018 году отправился в поход на Шумак в юбилейный, 50-й раз.